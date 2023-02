Centro de Memória da Imprensa Oficial será incorporado à Uemg

Na foto, fachada do prédio da Imprensa Oficial, em 2012, antes da extinção do órgão; hoje, no local, funcionam a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e a 1ª Companhia da Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Um importante acervo do Centro de Memória da Imprensa Oficial está sendo cedido à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). A transferência irá realocar os equipamentos históricos, que sairão do imponente imóvel situado na avenida Augusto de Lima e irão para a Escola de Design da Uemg, na Praça da Liberdade.





A reportagem apurou que o mobiliário foi doado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) à Escola de Design da universidade pública. O acervo conta com impressoras, prelos, clichês, fotografias, entre outros itens. Além de serem expostos como acervo memorialístico, alguns itens também serão utilizados em aulas, como fonte de pesquisa. O processo de transferência do material para a universidade começou em 2020, mas a Uemg ainda não tem previsão exata de quando a transferência dos itens será finalizada.





Além do mobiliário e equipamentos diversos, estão deixando o prédio e o galpão todo o maquinário de pré-impressão, impressão e acabamento.





Também fazem parte do inventário os bens que se encontram no Memorial da Imprensa, montado em duas salas laterais e no hall do prédio, onde estão listados 39 itens como impressoras, prelos, uma pautadeira de madeira, entre outros, além de armários com objetos como máquinas de escrever, clichês, fotografias, etc.

Imprensa Oficial de Minas Gerais

Extinta em 2016 pelo governo Fernando Pimentel (PT) por meio da Lei 22.285, a Imprensa Oficial de Minas Gerais completaria 132 anos em 2023. Em 2019, na gestão do governador Romeu Zema, foi impressa a última edição do Diário Oficial do Estado, atualmente em versão online.









O Projeto de Lei que tratou da extinção da Imprensa Oficial teve como consequência o repasse, para outros órgãos do estado ou por leilão, de todo o patrimônio material do órgão, então instalado em imóvel na Avenida Augusto de Lima, 270, Centro, e também no parque gráfico situado à Rua Juramento, 770, no Bairro Paraíso, Região Leste, ambos em Belo Horizonte.





No prédio da Augusto de Lima, funcionam, atualmente, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e a 1ª Companhia da Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica.

Preservação da memória

Sérgio Antônio Silva, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Design da Uemg, e coordenador do projeto Memória gráfica da Imprensa Oficial de Minas Gerais, falou sobre a importância de preservar o acervo.





“É um patrimônio do estado, do povo, da cultura. E é um patrimônio utilizável, que vai gerar, ainda, produção gráfica. E especialmente na Escola de Design os alunos aprendem isso, aprendem produção gráfica e quando você tem um acervo histórico, que remete ao início da imprensa, há 500, 600 anos, é algo muito rico”, disse o professor Sérgio.





O professor explicou, também, que ainda não se sabe quando o processo será finalizado e o material transferido, mas contou que o espaço de memória será aberto à visitação.





A Uemg vê o repasse do material como imprescindível para a busca, em última instância, da preservação do patrimônio gráfico de Minas Gerais, conforme trecho de documento sobre a doação do acervo. “O projeto se justifica, antes de mais nada, por compor uma forma de registro, análise e divulgação de um patrimônio que, na pior das hipóteses, pode ir a leilão e, assim, ter apagados os rastros materiais do que foi a Imprensa Oficial. Caso contrário, conseguindo a salvaguarda de parte desses bens, a pesquisa será somente o início de outros projetos que certamente ainda terão muito o que investigar, dada a riqueza do acervo.”

Laboratório de Tipografia da Escola de Design da UEMG

O Laboratório de Tipografia – TipoLab é ligado ao Laboratório de Design Gráfico da Escola de Design da Uemg. No momento, o TipoLab, além de manter atividades de ensino, pesquisa e extensão, mantém a rotina de conservação do acervo existente e a premissa de salvaguarda de outros acervos históricos de Minas Gerais.