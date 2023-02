Em dia de clássico, torcedores são presos por pichar rua do Independência

Grupo foi flagrado pela câmera de vigilância da rua (foto: Guarda Municipal/Divulgação)

Cinco integrantes de uma torcida organizada do Atlético foram presos na madrugada desta segunda-feira (13/2) suspeitos de fazer pichações na rua Pitangui, nos arredores do Estádio Independência, no Bairro Horto, Região Leste de BH.

Segundo a Guarda Municipal da capital, o grupo foi flagrado pela câmera de monitoramento da rua pichando os muros de casas, postes de luz, faixa de pedestre, placas de sinalização e lixeiras com as frases “Chupa Maria” e “BBB”.

A Rua São Felipe, lateral ao estádio, também foi vandalizada. Quando as viaturas chegaram, o grupo tentou fugir, mas foi cercado e não resistiu à abordagem dos guardas.



Seis latas de spray e uma arma de fogo foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.