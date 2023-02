Ambulância não acessa rua por risco de atolar, e idoso é carregado

A ambulância ficou em um ponto da rua até que o idoso fosse levado dentro do carro (foto: Reprodução Redes Sociais) Um idoso de 86 anos precisou ser carregado por terceiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para chegar até a ambulância que não conseguiu acessar a casa do paciente por risco de atolamento. O caso aconteceu nesta quinta-feira (9/2), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Um vídeo foi gravado por quem acompanhava o atendimento.





De acordo com o Samu, o motorista da ambulância, após avaliar os riscos de atolar e patinar na rua Zomar Nogueira, no Bairro Santos Dumont, achou melhor que a equipe acessasse o imóvel a pé. A via não tem calçamento.









Ainda segundo o Samu, a equipe foi acionada porque o paciente apresentava quadro de dificuldade respiratória. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Ponte Funda.





Até o momento, a prefeitura de Divinópolis, não se manifestou sobre o ocorrido.

Outro caso



Em dezembro do ano passado, Em dezembro do ano passado, uma viatura do Corpo de Bombeiros atolou ao fazer o resgate de um paciente no bairro Jardinópolis, também em Divinópolis. A rua Pau Brasil não tinha calçamento, assim como a Zomar Nogueira.



O paciente tentou ir até a uma unidade hospitalar por conta própria, porém, o veículo também ficou atolado e, por isso, foi necessário acionar o socorro.