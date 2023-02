Festa de Nossa Senhora de Lourdes deverá reunir até 6 mil pessoas em BH

Basílica Nossa Senhora de Lourdes vai comemorar, em 19 de março, o centenário como paróquia. (foto: Foto: Aline do Espírito Santo/Basílica Nossa Senhora de Lourdes/Divulgação)



Os belo-horizontinos participam, no sábado (11), da festa de Nossa Senhora de Lourdes, com missas, unção dos enfermos, procissão luminosa e as tradicionais barraquinhas na basílica localizada na Rua da Bahia, 1.596, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da Capital.





Para a festa deste sábado, são esperadas entre 5 mil e 6 mil pessoas, diz padre Ozanilton, que comemora, no domingo (12), um ano como reitor e pároco da Basílica Nossa Senhora de Lourdes. “Este templo tem grande importância para Belo Horizonte, pois está no coração da cidade. Além disso, é uma igreja que acolhe a Jesus há mais de 100 anos, como uma mãe que acolhe seus filhos e filhas, da mesma forma que Maria tem a função de nos apontar a Jesus”, diz o religioso.

Para as comemorações deste ano, foi composto um hino, que diz: “Nós acorremos às águas de Lourdes, porque queremos ver Jesus”, informa o padre. Na sexta-feira (10), os católicos participam do último dia da novena dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. Vale lembrar que a igreja é uma das preferidas dos noivos e noivas para a cerimônia de casamento.





Durante todo o sábado, haverá barraquinhas no entorno da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, estando marcada para a noite a procissão luminosa, que será após a missa das 19h, celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, com Geovane Luís da Silva.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 11 de fevereiro.





Festa de Nossa Senhora de Lourdes, na Basílica Nossa Senhora de Lourdes (Rua da Bahia, 1.596, Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte).

Missas às 7h30, 9h (com a unção dos enfermos), 10h30, 12h, 15h, 17h e 19h. Ao final, haverá procissão luminosa.