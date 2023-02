Suspeita de envenenamento de pássaros é investigada em Montes Claros

Pássaro morto em Montes Claros: suspeita é de envenenamento (foto: Eduardo Gomes/divulgação)

A mortandade de pássaros silvestres no Bairro Morada da Serra, Região Sul de Montes Claros, no Norte de Minas, está sendo investigada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semma) do município e pela Polícia Militar de Meio Ambiente, sendo também alvo de perícia por parte da Polícia Civil. A suspeita é de envenenamento das aves.