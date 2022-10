Militar da reserva é detido pela 2ª vez com aves silvestres no porta-malas

Papagaios e maritacas estavam acondicionados em caixas de papelão e sem ventilação (foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação)



Por Renata Galdino





Um sargento da reserva da Polícia Militar (PM) foi detido na madrugada desta sexta-feira (14/10) transportando 42 maritacas e papagaios no porta-malas do carro, em condições precárias. A abordagem aconteceu na AMG-0910, no perímetro urbano de Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, durante uma fiscalização de rotina.









Aos militares, ele disse ter adquirido os pássaros de um homem na cidade de Lagoa dos Patos, no Norte de Minas. Por eles, deu em troca roupas, alimentos e brinquedos. Ainda segundo a versão do sargento da reserva, as aves estavam sendo levadas para Contagem, na Grande BH, onde ele iria criá-las.





O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia da Polícia Civil.





Militar da reserva é reincidente





Essa não é a primeira vez que o sargento da reserva foi preso pelo mesmo crime. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele foi detido em 13 de abril deste ano em Vargem, no estado de São Paulo, transportando aves silvestres.