Bebê de um ano morre afogado em Nova Serrana

O bebê foi retirado da piscina pelo pai (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Um bebê de um ano e quatro meses morreu afogado, na manhã desta terça-feira (7/2), em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Ele estava na piscina de um sítio, na comunidade rural de Areias Brancas, quando se afogou.





De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a menina foi retirada da água pelo pai. Ela já estava inconsciente.

Quando os bombeiros chegaram, o bebê estava em parada cardiorrespiratória deitado em cima da cama. Foram iniciados os procedimentos de reanimação cardio respiratório e acionado o apoio da unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





As equipes realizaram os procedimentos, segundo protocolos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Em torno de uma hora após as manobras foi constatado o óbito pelo médico do Samu.





A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada. Após os trabalhos, o corpo será liberado para a funerária.

A dinâmica do que teria ocorrido ainda não foi divulgada.