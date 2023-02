Justiça descarta vínculo empregatício de homem na fazenda de ex-companheira

Na visão do relator do caso, não foi reconhecido o vínculo empregatício, mas 'de parte da relação conjugal a quem interessava o empreendimento econômico' (foto: Foto: TRT-MG/Divulgação)

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) manteve sentença da Vara do Trabalho de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, e negou pedido de um homem que tentava buscar o reconhecimento de vínculo de emprego com sua ex-companheira e as irmãs dela no período em que ele prestou serviços na propriedade rural que pertence à família.





O autor alegava que a ex-sogra não podia mais administrar a propriedade devido à sua idade avançada. Disse também ter sido contratado pela matriarca, que morreu aos 102 anos de idade.









O autor da ação ainda afirmou que as duas testemunhas ouvidas a seu pedido provaram a existência do vínculo de emprego. Ele também disse que a ex-companheira havia se comprometido a lhe dar um lote como forma de compensar a falta de pagamento no período que prestou serviços na fazenda, mas o negócio não se concretizou.





No entanto, os julgadores da Quinta Turma do Tribunal acompanhaam o relator do caso, o desembargador Manoel Barbosa da Silva, e negaram o pedido do trabalhador, pois não reconheceram o vínculo de emprego.





"Não se reconhece o vínculo empregatício quando verificado que a prestação de serviços do autor não se dava na condição de empregado, mas de parte da relação conjugal a quem interessava o empreendimento econômico", afirmou o relator.





A sentença da Cara de Araçuaí já havia indicado que os pedidos feitos pelo homem forma julgados improcedentes.