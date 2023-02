Calor em BH: máxima prevista é de 31ºC nesta segunda-feira

Tempo seco e calor exigem cuidados reforçados com a saúde (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Semana será de calor em BH

A semana deve ser de calor e chuvas isoladas em Belo Horizonte, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira, a máxima prevista é de 31ºC.Apesar do céu claro na maior parte do tempo, há possibilidade de chuvas no fim da tarde e durante a noite. A temperatura mínima na capital mineira nesta segunda-feira foi de 20ºC, conforme a Defesa Civil de BH.O tempo também começa a ficar mais seco em BH. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde, índice abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).No interior de Minas, no entanto, a previsão é de chuva forte nesta segunda-feira, especialmente no Triângulo Mineiro, Leste e Oeste. Nas demais regiões do estado há possibilidade de chuva fraca ou moderada a qualquer hora do dia.Ao longo da semana, a tendência é que as temperaturas continuem aumentando. Os termômetros devem se manter próximos dos 30ºC. Em todos os dias, a projeção é de céu claro e com possibilidade de chuvas no fim da tarde.A temporada de altas temperaturas exige cuidados reforçados com a pele. Além de evitar a exposição solar, é fundamental utilizar o protetor solar, reaplicando o produto a cada três horas.O calor também pede reforço na hidratação. Além de ingerir muita água, sucos naturais e chás, é recomendável se alimentar de produtos in natura, como frutas e legumes.