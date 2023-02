BH: banco de alimentos da prefeitura arrecada 505 toneladas em 2022

Unidade recebe alimentos que seriam descartados, mas que são adequados ao consumo (foto: Adão de Souza/PBH) O Banco de Alimentos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) - equipamento estratégico no combate à insegurança alimentar para a população mais vulnerável da cidade - arrecadou mais de 505 toneladas ao longo de 2022. O número representa quase 2 milhões de refeições complementadas por meio das doações.









Para a subsecretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Darklane Rodrigues, o programa é uma importante política pública que funciona como ponte entre quem quer doar e quem precisa receber.





“O mais importante é que ele auxilia no acesso ao alimento para quem mais precisa, e pode acompanhar de perto a destinação das doações: são crianças, pessoas com deficiência, idosos, comunidades tradicionais entre outros grupos beneficiados por esta rede”, destaca Darklane.

Além de distribuir alimentos, a equipe do banco realiza visitas técnicas para orientar a melhor utilização dos alimentos, aprimorando as boas práticas e promovendo cardápios mais saudáveis. Na área de educação alimentar também são promovidos cursos voltados às instituições cadastradas, oficinas e palestras de capacitação dos funcionários e ao público que visita o equipamento.

Suprir necessidades

Ao todo, o programa atende 43 instituições cadastradas na capital mineira, impactando cerca de 6 mil pessoas semanalmente.



A coordenadora do Centro Mineiro de Recuperação Auditiva (Cemear), Marcia Izabel Mendes, destaca que as doações do banco são fundamentais para o dia a dia da instituição.





“É muito importante suprir as necessidades nutritivas dos pacientes em tratamento na instituição. Atendemos diariamente muitos pacientes de diversas regiões de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Neste sentido, as doações do Banco de Alimentos fazem toda diferença para nosso público, principalmente crianças e adolescentes”, disse Márcia.

Agricultura Familiar e Urbana O banco também apoiou o fortalecimento da agricultura familiar no último ano. Cestas de hortifrutigranjeiros (legumes, frutas e ovos), provenientes do cultivo, foram entregues a 25 instituições e organizações que atendem crianças e adolescentes. A ação fez parte de uma parceria intersetorial entre a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de BH. Em 2022, a PBH firmou parceria com representantes de eventos culturais e festivais da capital, ampliando a rede de doadores do Banco. Foram 18,5 toneladas de alimentos doados por parceiros em eventos culturais, com a chamada “meia social”, onde o público substitui o pagamento do ingresso pela doação.

Doações

Organizadores de eventos, pessoas físicas, indústrias alimentícias, centrais de distribuição, sacolões, supermercados, incluindo e-commerce, produtores e redes varejistas podem realizar doações. Basta entrar em contato nos telefones 3277-5713 ou 3246-3020 ou pelo e-mail bancodealimentos@pbh.gov.br.





(Com informações da PBH)