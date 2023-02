Virada Cultural de BH: prazo para inscrição de organizadores é ampliado

Documentos devem ser entregues na Fundação Municipal de Cultura, no Centro de BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O prazo de inscrições para a seleção de uma Organização da Sociedade Civil que vai atuar como parceira da Prefeitura de Belo Horizonte durante a Virada Cultural de 2023 foi ampliado. Agora, as propostas técnicas podem ser entregues até o dia 15 de fevereiro. Os interessados devem levar os documentos na Diretoria da Política de Festivais, localizado no quarto andar da sede da Fundação Municipal de Cultura, na Avenida Augusto de Lima, 30, no Centro.





As organizações interessadas devem ter sede ou instalações em BH, atender aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e demonstrar a qualificação técnica exigida pelo edital. A lista de documentos necessários está disponível no portal da PBH.









A escolha será feita por uma comissão de seleção formada por servidores da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura. Entre os critérios analisados, estão a exequibilidade técnica e a adequação aos objetivos da política de festivais da FMC, além da viabilidade orçamentária e consistência do planejamento financeiro.





Ainda segundo a administração municipal, entre as funções a serem desempenhadas pela OSC selecionada está o planejamento completo da Virada Cultural de Belo Horizonte , incluindo a pré-produção, produção e execução, além da articulação de parcerias. A organização também irá atuar na composição da grade de programação do evento, integrando, juntamente com representantes do poder público, a coordenação artística.

Virada Cultural 2023

Assim como em 2022, a próxima edição da Virada Cultural de Belo Horizonte irá priorizar artistas da cidade na composição de sua programação, reafirmando o compromisso com o setor cultural de Belo Horizonte. Essa é uma maneira de a Prefeitura contribuir com o fomento à economia criativa, proporcionando oportunidades de trabalho e renda para a cadeia produtiva artística local, que foi tão duramente impactada pela pandemia. Serão destinados R$ 2,065 milhões para a realização do evento, valor que poderá ser alterado a depender da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2023.