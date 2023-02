A instituição afirma que tem trabalhado para detectar os riscos e fazer as interdições e sinalizações nos locais (foto: Foto: Twitter DNIT/Divulgação)



Trechos de cinco rodovias que passam por Minas Gerais estão sob alerta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O comunicado do órgão adverte que, por conta das fortes chuvas registradas, está monitorando as ocorrências das rodovias que são de sua responsabilidade. Trechos de cinco rodovias que passam por Minas Gerais estão sob alerta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O comunicado do órgão adverte que, por conta das fortes chuvas registradas, está monitorando as ocorrências das rodovias que são de sua responsabilidade.









Confira os pontos de risco nessas rodovias que estão sob alerta:





BR-262: Rodovia com problemas em dois pontos.





No km 179 ocorreu uma erosão no acostamento, em direção ao município de Vargem Linda. As equipes sinalizaram o local e orientam aos usuários que trafeguem com cautela na região;





No km 195 o problema se repete e o trânsito está em meia pista. Técnicos da autarquia estão monitorando a situação até que condições climáticas sejam favoráveis para a realização do reparo;





BR-265: No km 350 houve erosão em talude/saia de aterro. Neste ponto - que é em pista dupla - a interdição é de uma faixa de rolamento. E no km 429 lado esquerdo, houve uma erosão na pista da terceira faixa. O local está sinalizado;





BR-354: Devido à erosão no talude do km 526 da rodovia foi necessário interditar meia faixa de rolamento. Em virtude de a pista possuir acostamento, é possível o tráfego de dois veículos ao mesmo tempo, sem risco aos condutores, mantendo assim o fluxo no trecho. Para garantir a segurança no tráfego foram instalados dois quebra-molas no local para reduzir a velocidade;





BR-356: No km 218 o tráfego opera por meio de desvio e no km 244 (ponte da Embaúba - município de Muriaé) entre Ervália e Muriaé, quando há grandes volumes de chuva há interdição do tráfego devido ao aumento do nível do rio. Como rota alternativa, o tráfego de Ervália para Muriaé deve seguir o seguinte trajeto: Ervália - Coimbra - Visconde do Rio Branco - Guiricema – Muriaé;





BR-494: A rodovia possui três pontos de restrição em decorrência das chuvas. No km 178 devido à erosão em talude/saia de aterro. No local foram implantados quebra-molas e o tráfego flui em meia pista. Já no km 139 e no km 144 no segmento Oliveira, em São João del Rei, o tráfego ocorre em meia pista devido à erosão.