Destruição em Salinas: imóveis podem desabar a qualquer momento

Corpo de Bombeiros realizou vistoria em Salinas, no Norte de Minas, nesta terça-feira (31/1) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no bairro Alto São João, no município de Salinas, no Norte de Minas, nesta terça-feira (31/1), em decorrência do risco de desabamento de edificações na região após um temporal deixar um rastro de destruição na última quinta-feira (26/1). Trecho da MGC-342, que faz a ligação entre a cidade e Rubelita, na mesma região do estado, também sofreu diversos danos.