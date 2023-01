Dono de bar se envolve em briga de casal e mata homem a facadas

Homicídio foi registrado no bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte de Juiz de Fora (foto: Google Street View) Um homem, de 29 anos, foi assassinado a facadas, em frente a casa onde morava, no bairro Barreira do Triunfo, na zona norte de Juiz de Fora. O caso foi registrado na madrugada deste domingo (29/01).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em um bar, no bairro, com a ex-companheira. Os dois buscavam reconciliar o relacionamento. No entanto, no meio do encontro, eles começaram a discutir. A briga foi ficando mais grave até que o dono do bar interveio e mandou o casal embora do estabelecimento.





Os dois foram embora, mas ainda discutindo. De acordo com a PM, o dono do bar seguiu o casal até a porta da casa da vítima. Como a briga entre o casal continuava, ele voltou a interferir. Retornou ao comércio, pegou uma faca e voltou até a casa, onde acertou a vítima com diversas facadas. O homem morreu na hora.





Após o crime , ele fugiu. A Polícia Militar fez um cerco na região e, minutos depois, recebeu informações da PM de Santos Dumont, cidade limítrofe de Juiz de Fora, de que um homem com as características do dono do bar tinha sido detido.





Os PMs de Juiz de Fora foram até lá, o prenderam, e conduziram de volta à cidade. O caso será investigado pela Polícia Civil.