Mãe é presa por ajudar o filho a escapar de assassinato em Minas

Autor confesso do crime foi encontrado em um sítio na zona rural de Três Pontas (foto: Google Street View)

Uma mãe, de 57 anos, foi presa pela Polícia Militar por ajudar o filho a fugir, após cometer um homicídio na cidade de Três Pontas, no Sul de Minas. O caso foi no início da manhã deste sábado (28/01).





Segundo informações da Polícia Militar, o autor do homicídio, de 25 anos, já tinha um histórico de desentendimento com a vítima, de 49.

Ainda de acordo com a PM, por volta de 5h deste sábado, o autor voltava para casa após passar a noite bebendo e encontrou com a vítima, completamente nua e com uma calça sobre o ombro.









Ele disse que repreendeu o homem por estar andando daquela maneira. E que a vítima, irritada, pegou uma pedra e atirou em sua direção, não o acertando. Em revide, o autor usou um pedaço de madeira para agredir a vítima. Enquanto estava caído, o homem socou e chutou a cabeça da vítima, que morreu no local.





Após o homicídio, a Polícia Militar começou a fazer buscas para encontrar o autor do crime. Enquanto procuravam, os policiais foram informados de que a mãe dele estava no Pronto Atendimento, recebendo atendimento médico. Era uma forma de chamar atenção da PM para dar tempo do filho fugir. Ao chegar na UPA, a mulher recebeu voz de prisão.





Segundo a PM, a mulher rejeitou dar informações sobre a localização do filho. Os policiais, então, receberam pistas de que o autor estaria em um sítio, na zona rural da cidade. Ao chegar no local, os PMs encontraram o autor, que confessou o crime.





Ele disse que estava escondido no local enquanto esperava o pai vir de São Paulo para o ajudar na continuidade da fuga. Tanto o filho, quanto a mãe, foram levados para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Varginha.