Conselho Universitário pede rápida investigação sobre reitor da UFVJM

Manifestação pedindo a saída do reitor Janir Alves Soares UFVJM (foto: Arquivo pessoal) O Conselho Universitário (Consu) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) divulgou nota de repúdio na noite dessa quinta-feira (25/1) contra os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Além disso, afirmou que atitudes vindas da reitoria na representam a comunidade acadêmica.

O Consu já havia aprovado, em reunião, a solicitação de celeridade aos órgãos responsáveis por analisar as diversas denúncias contra o reitor da UFVJM, Jair Alves Soares. O documento relata tentativas de obstrução, ameaças e intimidações.

A representante dos servidores técnicos-administrativos no Consu, Sabrina Costa, explicou que o Conselho sentiu necessidade de retratar à sociedade como a UFVJM deve ser - uma instituição pública que defende a democracia, a cidadania e a diversidade.

“Declarações particulares e isoladas de seus servidores não nos definem. Por conter representantes de toda a comunidade acadêmica, a manifestação do Consu foi construída de forma colaborativa, refletindo a coletividade. Esperamos que os órgãos competentes atuem também em defesa da integridade da nossa universidade” afirmou Sabrina.

A retirada da Univerdade da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), contra a vontade Conselho, foi uma atitude truculenta e autoritária, avalia um membro do Consu. Os estudantes ficaram fora de diversas oportunidades que a Associação permite como, por exemplo, intercâmbio.

De acordo com a Andifes, das 69 universidades federais brasileiras, 65 fazem parte da Associação. Elas são autônomas, podem ou não se filiar à Andifes, porém em 30 anos de existência essa é a primeira vez que há universidades não filiadas.

NOTA EM DEFESA DA DEMOCRACIA

"Os diretores das unidades acadêmicas da UFVJM signatários vêm se dirigir à comunidade acadêmica e a toda a sociedade para manifestar absoluto repúdio aos atos de natureza antidemocrática e de orientação golpista ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

A universidade pública é uma instituição diretamente ligada à promoção da dignidade humana e do desenvolvimento nacional, objetivos que somente podem ser atingidos no contexto da democracia. Assim sendo, é indispensável a adoção de uma postura categórica diante de empreitadas terroristas e articulações ilegítimas.

Considerando a gravidade dos atentados, esperamos que os criminosos sejam punidos com celeridade, nos termos da lei, com a finalidade de coibir e proteger a nossa democracia.

Torna-se necessário, ainda, registrar a nossa desaprovação no que se refere às manifestações públicas realizadas pelo dirigente máximo da UFVJM, que vem expressando aberto e enfático apoio aos mencionados atos antidemocráticos, em prejuízo dos princípios institucionais e da imagem da universidade.

Conclamamos a comunidade acadêmica à defesa irrestrita do resultado das urnas, que representa a vontade do povo, do Estado Democrático de Direito e da nossa universidade.

Heron Laiber Bonadiman

Teresa Cristina de Souza Cardoso Vale

Faculdade Interdisciplinar em Humanidades

João Victor Leite Dias

Patrick Wander Endlich

Faculdade de Medicina do Mucuri (Teófilo Otoni)

Claúdio Heitor Balthazar

Karine Taís Aguiar Tavano

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde

Roqueline Rodrigues Silva

Áthila Rocha Trindade

Faculdade de Ciências Exatas

Donaldo Rosa Pires Júnior

Etel Rocha Vieira

Faculdade de Medicina

Paulo César de Resende Andrade

Libardo Andrés Gonzáles Torres

Instituto de Ciência e Tecnologia

Wederson Marcos Alves Agnaldo

Keiti Higushi

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (Teófilo Otoni)

Thiago Franchi Pereira da Silva

Karla Aparecida Guimarães Gusmão Gomes

Instituto de Engenharia Ciência e Tecnologia (Janaúba)

Leandro Augusto Felix Tavares

Cláudia Braga Pereira Bento

Instituto de Ciências Agrárias (Unaí)

Wellington Willian Rocha

Lucas da Costa Santos

Faculdade de Ciências Agrárias

Jairo Lisboa Rodrigues

Elton Santos Franco

Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia (Teófilo Otoni)

Em tempo, registra-se que para o Consu a universidade pública é uma instituição diretamente ligada à promoção da dignidade humana e do desenvolvimento nacional, objetivos que somente podem ser atingidos no contexto da democracia, razão pela qual registra a desaprovação no que se refere às manifestações públicas praticadas em dissonância com o Estado Democrático de Direito que gerem prejuízos aos princípios institucionais e à imagem da universidade.

Conclamamos a comunidade acadêmica à defesa da imagem da UFVJM e do Estado Democrático de Direito.

Por Conselho Universitário (Consu) da UFVJM"