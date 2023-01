Vídeo: por R$ 50, homem atravessa a Lagoa da Pampulha a nado

Em uma aposta com o chefe valendo R$ 50, um homem se jogou na Lagoa da Pampulha e atravessou-a a nado na tarde desta quinta-feira (26/01). Uma pessoa passava pelo local na hora e gravou em vídeo a ação, no mínimo inusitada.

No vídeo, o homem aparece com os chinelos nos braços entrando na Lagoa, que é altamente poluída . Ele foi até o final com a brincadeira, e só saiu do outro lado, onde o chefe o esperava com o dinheiro.