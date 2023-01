Projeto propõe que ônibus de BH deixem de aceitar dinheiro ainda neste ano

Gabriel Azevedo visitou a Estação Ipiranga do Move, em BH, na avenida Cristiano Machado, para testar sistema de bilheteria eletrônica das passagens de ônibus de BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (sem partido), afirmou nesta quinta-feira (26/01), que deseja que, ao final de 2023, as passagens do transporte público não sejam pagas com dinheiro e sim por meio da bilhetagem eletrônica. O vereador apresentou o Projeto de Lei 446 de 2022, que propõe ampliar as possibilidades de pagamento das passagens de ônibus.





O intuito é modernizar o pagamento das passagens por meio de cartões inteligentes recarregáveis, cartões de crédito ou débito, usando a tecnologia NFC - Near Field Communication, pagamento por QR Code digitalmente ou impresso em bilhete de utilização única. Gabriel ressaltou que a medida é de interesse público , para evitar casos de corrupção, e também é de interesse das empresas.





“Por isso que a gente chamou para conversar tanto o Setra, quanto a Transfácil. É interesse também dos prestadores de serviços que você não tenha mais o dinheiro dentro do ônibus. É interesse da Câmara Municipal uma vez que fica mais fácil fiscalizar e evitar a corrupção. (...) Mas o objetivo é fechar 2023 num cenário em que o dinheiro não seja mais usado no transporte”, afirmou o presidente da CMBH.

A previsão é que o PL seja votado e aprovado, em primeiro turno, no mês de fevereiro. Gabriel afirmou que, assim que aprovado, as mudanças já terão início no mesmo mês. No entanto, terá um período de transição.





“Para a pessoa que está pegando o ônibus na rua, lá vai o dinheiro na mão do motorista, ele vai ficando estressado, tem que dar o troco, a fila é grande, isso atrasa o passageiro. Então, o objetivo do Projeto de Lei é facilitar completamente a vida do cidadão de Belo Horizonte, respeitar o motorista de ônibus para que ele não tenha mais que dar o troco e aumentar a velocidade do sistema”, afirmou.