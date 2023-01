Prefeitura de BH programa plantio de mais de 7 mil árvores

PBH planeja plantar mais de 7 mil árvores até abril (foto: Vinicius Santiago/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte programou, até abril deste ano, o plantio de mais de 7 mil novas árvores na cidade. Segundo a PBH, o período chuvoso é considerado um dos melhores momentos para plantar as mudas.

A plantação faz parte do plano de compensação ambiental realizado nas nove regionais do município. “Estas são medidas obrigatórias, previstas no licenciamento, nas quais o município determina aos empreendimentos ações para contrabalançar e mitigar os impactos ambientais promovidos. Por meio desta política, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente destina recursos para novas árvores, reflorestamento de áreas degradadas e recuperação de ecossistemas”.

Só no ano de 2022, Belo Horizonte plantou 17.400 árvores. Em 2021, os plantios totalizaram 16.301 novas árvores para a capital, número que já superava as 15.476 mudas plantadas em 2020, bem como a meta para 2021, que era de 15 mil.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Mário Werneck,a ideia é ir além em 2023. “Estamos devolvendo à cidade a natureza que os processos de urbanização tiram de nós. O objetivo para 2023 é ultrapassar a marca de 2022”, afirma.

O Plano Diretor de 2019 incrementou a política de arborização da cidade. Ele prevê o resgate de serviços ambientais, a promoção da biodiversidade e a criação de áreas de conexão ambiental. Isso favorece os projetos de plantio da prefeitura, que tendem a ser expandidos através de políticas públicas direcionadas à atividade.

Para solicitar um plantio de árvore, basta que o cidadão entre no site da prefeitura.