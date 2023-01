Bebê é encontrado abandonado junto de dois cadáveres em Esmeraldas

Segundo a PM, dois chamados foram feitos alertando para o caso no Bairro Recanto da Mata. O bebê de cerca de um ano e meio estava sozinho na casa junto do corpo de um homem e uma mulher.

Os corpos estavam sem o couro cabeludo e a mulher, com um braço decepado. Segundo a PM, informações da perícia indicam que as lesões podem ter sido causadas pelos cães da residência.

Ao chegar no local, os policiais encontraram os cadáveres com diversas marcas de tiro, mas não foi possível precisar o número de disparos. De acordo com a PM, também foi encontrada uma arma de fabricação artesanal dentro da casa.