Jovem termina encontro amarrado e com a casa roubada em Santa Luzia

O crime aconteceu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima marcou o encontro com uma jovem pelo Instagram. No local combinado, em vez da garota, ele acabou sendo abordado por dois homens, que o ameaçaram, o amarraram e o amordaçaram .

A vítima relatou que foi coagida a levar os suspeitos para sua casa, no bairro Liberdade, na mesma cidade. No local, os homens teriam levado uma televisão e o celular do jovem.