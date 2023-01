Homem é preso por furtar caminhão e lâmpadas avaliados em R$ 800 mil

74 lâmpadas de LED avaliadas em R$ 170 mil foram recuperadas (foto: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária) Um homem, de 39 anos, foi preso por furtar um caminhão carregado com 74 lâmpadas de LED avaliadas em R$ 170 mil. Ele foi detido na MG-050, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, neste sábado (21/1), pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

O motorista foi abordado na base da PMR, no Km 131, da rodovia. O homem confessou que havia furtado o caminhão e que seguiria para Belo Horizonte.



Os policiais fizeram contato com o proprietário para as devidas medidas de recuperação. Ao todo, incluído as lâmpadas, equipamentos eletrônicos e outros materiais, além do veículo, o prejuízo estimado chegaria a R$ 800 mil.

A empresa do caminhão é prestadora de serviço terceirizada da Cemig.



O motorista foi levado para a delegacia de Divinópolis.