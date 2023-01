Prefeitura de BH abre agenda de fevereiro para castração gratuita

Castração gratuita de cães e gatos em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A partir das 8h desta segunda-feira (23/1),a Prefeitura de Belo Horizonte abre a agenda para castração gratuita de cães e gatos. Os agendamentos são feitos através do Portal da PBH e as cirurgias serão realizadas em fevereiro. Segundo a prefeitura, são realizadas cerca de 25 mil castrações gratuitas todos os anos na capital mineira.









A castração é um procedimento cirúrgico e exige que o animal seja devidamente preparado com antecedência (veja abaixo).





No dia marcado para a castração, o dono do animal deve permanecer na unidade após a alta.





Preparo para a cirurgia





O procedimento cirúrgico exige que o tutor leve documento de identidade e CPF, além de um comprovante de residência recente, de Belo Horizonte. A PBH destaca que os animais devem ser transportados com segurança, guia e coleira para cães e caixas de transporte para gatos. É necessário levar uma coberta para aquecer o animal após o procedimento.





Os animais passam por avaliação médica veterinária para autorizar o procedimento, e é preciso também que eles estejam em jejum hídrico de 8 horas e jejum alimentar de 12 horas, já que a castração envolve uma cirurgia geral.





No dia marcado para a castração, o tutor deve comparecer ao local usando máscara, manter distância mínima de 2 metros das outras pessoas, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% e não levar acompanhantes. Além disso, o dono do animal deve permanecer na unidade após a castração, até a alta, processo que dura 3 horas, em média.