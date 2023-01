Preso suspeito de matar idosa de 84 anos em Minas Novas

Matador de idosa está preso na Delegacia de Minas Novas (foto: PCMG)

Um homem, de 45 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, nessa quinta-feira (19/1), suspeito de assassinar uma idosa, de 84.

Ela está desaparecida desde o último domingo. O homem confessou ter jogado o corpo no Rio Araçuaí. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realiza buscas a partir da manhã desta sexta-feira.

Ao chegar à delegacia, o homem foi levado a interrogatório, em que confessou a autoria do crime. Ele contou que agrediu a idosa com pauladas e uma facada, quando ela já estava caída ao solo, e, em seguida, carregou o corpo e atirou no rio.

A motivação para o crime, segundo o suspeito, seriam desavenças com a idosa, que ocorriam há muito tempo. Ele alegou aos policiais que a idosa o perseguia e que fazia rituais macabros com o intuito de prejudicá-lo. Disse ainda que a idosa teria mandado o neto dela matá-lo.

A polícia começou a ouvir testemunhas, para refazer os últimos passos da vítima. Já se sabe que ela teria ido a uma mercearia, localizada na comunidade de Lagoa do Engenho, zona rural de Francisco Badaró, onde foi vist pela última vez.