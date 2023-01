UFMG passa a usar CadÚnico para confirmar renda de candidatos

Medida passa a valer a partir deste ano (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) passa a adotar, exclusivamente, o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) para confirmação da condição de renda de candidatos a vagas reservadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A medida passa a valer a partir deste ano.

O cadastro será usado para a modalidade de reserva de vagas para pessoas de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. A medida busca simplificar e dinamizar o processo de seleção de novos estudantes na UFMG.

As inscrições no Sisu vão de 16 a 24 de fevereiro. Para se inscrever, a candidata ou candidato que vai tentar a vaga na UFMG pela reserva de vagas por renda deverá apresentar o comprovante de inscrição no CadÚnico, que é emitido no site do Meu CadÚnico ou a “Folha Resumo”, que é emitida presencialmente pelo órgão municipal responsável pelo cadastro.

A orientação da UFMG é que as pessoas que já têm o cadastro verifiquem, nos sites oficiais, se ele está atualizado.

Já quem ainda não tem registro no CadÚnico e pretende entrar na Universidade por meio da modalidade de reserva de vagas para pessoas de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário per capita deve comparecer, presencialmente, aos órgãos municipais responsáveis pelo cadastramento.