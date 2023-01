Casal pegando fogo assusta cidade mineira

Imagens mostram o homem e a mulher em chamas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um casal com o corpo em chamas chocou a população de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (17/1).



O homem, sem idade divulgada, jogou álcool no próprio corpo e ateou fogo. A mulher dele, ao tentar salvá-lo, pegou o galão que estava com o produto, entretanto, ele explodiu e as chamas também a atingiram.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. Porém, quando as equipes chegaram, eles já estavam na unidade hospitalar.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu de Itaúna fez a transferência do homem para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis. Ele estava inconsciente, com queimaduras de segundo grau em cerca de 80% do corpo.



A USA de Pará de Minas transferiu a mulher, de 40 anos, para a Sala Vermelha do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas, na mesma região. Ela também estava inconsciente, com queimaduras em aproximadamente 50% do corpo.



O estado de saúde dos dois, segundo o Samu, é grave.

*Amanda Quintiliano especial para o EM