Livreiro pretende viajar por Minas com sebo que funciona dentro de ônibus

Odilon Tavares, conhecido por tocar um sebo na calçada da rua Grão Mogol, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte, está prestes a realizar um sonho de vida. Odilon vai inaugurar, dentro de dois meses — se tudo der certo —, seu sebo itinerante, construído dentro de um ônibus. Tudo com os valores arrecadados com doações em uma plataforma digital.

O desejo de conhecer cada cantinho de Minas Gerais é cultivado há tempos pelo hoje senhor de 58 anos. (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Em menos de uma semana, ele não só recuperou o seu acervo, mas duplicou o número de livros . Foram mais de 10 mil títulos doados. A solidariedade de quem enxerga no trabalho do livreiro um estímulo à cultura deu asas a um sonho antigo: o de montar um sebo sobre quatro rodas.

Através de uma campanha de financiamento coletivo, Odilon estabeleceu a meta de R$ 150 mil para colocar seu sebo na estrada. O projeto incluía os livros, a reforma de um ônibus para funcionar como livraria e um quarto ao fundo, que veio a ser sua casa.

Odilon pretende trabalhar vendendo seus livros, no valor de R$ 5, por todo o estado. (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) As doações, a partir de R$ 30, recebiam em troca um livro entregue na porta de casa. Aos poucos, o valor foi se avolumando na plataforma, e, com 3377 apoiadores, a campanha encerrou com 125% da meta — R$ 187 mil em menos de um semestre.

O desejo de conhecer cada cantinho de Minas Gerais é cultivado há tempos pelo hoje senhor de 58 anos. O homem que já fez de tudo um pouco, desde o trabalho na lavoura, até em uma fábrica de louças e catando papelão, conta que sempre quis se aposentar viajando.

Agora, ele não pretende se aposentar, mas trabalhar vendendo seus livros, no valor de R$ 5, por todo o estado. “Sou semi-analfabeto , então sei a importância de ter acesso a um livro. Esse valor, de cinco reais, tem sido suficiente para eu me sustentar, então não tenho motivo para vender os livros mais caros do que isso”, conta o livreiro.

A previsão é que em dois meses o sebo sobre rodas esteja concluído (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) A previsão é que em dois meses o sebo sobre rodas esteja concluído. Odilon conta que teve alguns percalços nos últimos meses, além da pandemia, e ainda precisa instalar um painel de energia solar no ônibus. Mas o projeto, que contou com ajuda dos arquitetos Giulianno Camatta e Marcos Franchini, está quase pronto.

“Nada disso apaga o crime, porque pôr fogo nas coisas dos outros é crime. Mas a pessoa que destruiu, acabou me ajudando. A cidade, o país, me abraçaram, e melhoraram muito minha vida. Agora, tenho mais livros, um ônibus para rodar e minha casa”, relatou Odilon. Os responsáveis pelo incêndio ainda não foram identificados.

Enquanto o sebo itinerante não fica pronto, a banca na rua Grão Mogol com a Contorno segue a todo vapor. O volume de vendas só tem crescido nos últimos meses, segundo Odilon, com vendas de 50 a 100 livros por dia "tranquilamente".

* Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Rocha