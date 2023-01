Vídeo: fiscal é agredido por homens embriagados em padaria de Santa Luzia

Um homem de 28 anos foi agredido na noite do último sábado (14/1), dentro de uma padaria em Santa Luzia, na região Metropolitana de BH. A vítima, que trabalha como fiscal do estabelecimento no bairro São João Batista, foi abordada por outros três homens com sinais de embriaguez após adverti-los sobre o uso da comanda.









O fiscal, então, contou à PM que os homens passaram a ter uma atitude suspeita, e na hora de pagarem a conta, apresentaram apenas duas comandas. Ao serem questionados pela vítima sobre a terceira comanda, os agressores se exaltaram e começaram a gritar com o homem. Ação que foi registrada pelo circuito de câmera de segurança da padaria.





Um dos homens teria começado a gritar que o fiscal estaria chamando o grupo de ladrões e, em seguida, questionaram se o consumo não poderia ser registrado em uma única comanda. Antes de uma resposta, eles começaram a empurrar o fiscal que pegou uma garrafa de vidro para se defender.

Ao ver o objeto, um dos homens segura a vítima pelo pescoço com uma espécie de mata-leão, enquanto os outros dois amigos desferem chutes e socos.

Clientes gritaram por socorro

Homens ainda teriam entrado no local com uma garrafa de cerveja, mas foram advertidos a usarem copos plásticos (foto: Google Street View/Reprodução - Março de 2022) Com a confusão, outros clientes que testemunharam as agressões começaram a gritar por socorro quando uma guarnição da Guarda municipal passou pelo local e ajudou a separar a briga. Momentos depois, a PM chegou para o apoio e conduziu os envolvidos.





Para a Polícia Militar, os agressores - na presença de advogados - contaram que todo o consumo havia sido registrado em uma única comanda, mas que na hora de pagar foram questionados pelo fiscal afirmando que eles precisavam das três notas de controle.

Eles ainda disseram que o fiscal havia simulado estar armado e que quando viram a garrafa de vidro apontada para eles, tentaram se defender. Um dos homens afirmou que tentou acalmar os ânimos do grupo e por isso segurou a vítima. O grupo estaria armado com canivetes que foram apreendidos.





Ao todo a comanda teria dado um valor por volta de R$ 30.

Encaminhamentos

Depois de serem ouvidos pelos militares, os envolvidos na confusão foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, onde os quatro homens foram ouvidos. No entanto, segundo a PCMG, a vítima não teve interesse em representar criminalmente os agressores pelos crimes de lesão corporal e ameaça, além de recusar o exame de corpo de delito.





O fiscal foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, onde foi medicado e liberado.





A reportagem também entrou em contato com a padaria, mas a gerente preferiu não se pronunciar, apenas informando que o fiscal ainda não retornou ao trabalho.



*Estagiário sob supervisão de Fernanda Borges