PM prende dois suspeitos de incendiar ônibus em Ibirité

Galões de gasolina, armas e drogas foram encontrados nas casas dos dois homens presos (foto: PMMG)

Dois dos envolvidos no incêndio ao ônibus, no Bairro Vista Alegre, em Ibirité, na madrugada da última terça-feira (17/1), foram presos nesta madrugada pela Polícia Militar. Os dois suspeitos foram flagrados em uma casa, no Bairro Parque Elizabeth, próximo ao Bairro Durval de Barros, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o tenente-coronel Claydson Eustáquio da Silva, comandante do 48º Batalhão de Polícia Militar (BPM), desde que a PM recebeu a informação do ônibus incendiado, teve início uma operação na região com o intuito de descobrir e prender os envolvidos. Todos os policiais do batalhão estiveram envolvidos.

Na madrugada desta quarta-feira (18/1), policiais obtiveram a informação sobre as atividades de dois homens, que estavam em uma casa no Parque Elizabeth. Viaturas foram deslocadas para o local, que foi cercado.

Lá, os dois homens foram presos. No interior da residência, a PM também encontrou dois galões de gasolina, três armas de fogo, sendo uma artesanal, munições, drogas e um veículo.

Os suspeitos foram levados para a sede do Batalhão e serão encaminhados, ainda pela manhã, para a Polícia Civil. A PM segue com a operação, na tentativa de prender outros integrantes do grupo.

Preocupação

Existe uma preocupação, por parte da PM, com relação a esse crime, que é o fato de uma carta ter sido deixada no local pelos incendiários.



O documento traz uma ameaça de que novos incêndios a ônibus acontecerão, não só na capital, mas também em cidades do interior, em represália às denúnncias que detentos do sistema penal de Formiga estão sendo vítimas de maus-tratos.