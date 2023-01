Após mais de 15 horas, trânsito é liberado no Anel Rodoviário

Após mais de 15 horas de interdição em faixa no sentido Rio de Janeiro, trânsito foi liberado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um caminhão-tanque que transportava carga de ácido sulfúrico tombou na noite dessa segunda-feira (17/1) na altura do km 534, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O acidente foi no bairro Santa Maria, Região Oeste da capital.

Segundo a Via-040, que administra o trecho, uma faixa ficou interditada no sentido Rio de Janeiro até a manhã desta terça-feira (17/1). Por volta das 8h30, após mais de 15 horas de interdição, o fluxo foi liberado.

Mesmo assim, o veículo segue tombado no local do acidente.

Durante a madrugada, a carga de ácido, que é um líquido corrosivo, foi passada para outro caminhão-tanque. Não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente e aplicou uma manta absorvente, já que houve um pequeno vazamento da carga.

Há pelo menos 1 km de lentidão na região.