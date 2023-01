BH: Termômetros podem chegar até 31ºC nesta segunda (16/01)

A mínima registrada em BH foi de 18ºC (foto: Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Após vários dias de céu bastante carregado e com chuvas em sequência, a previsão do tempo aponta para a volta do calor na capital mineira. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, os termômetros podem chegar aos 31ºC de temperatura máxima.