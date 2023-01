Raio atinge casa e mata criança em Minas

Raio atingiu casa onde menino morava (foto: Reprodução/Pixabay)

Um menino de três anos morreu nessa quarta-feira (11/1) em Gonzaga, na Região do Vale do Rio Doce, após receber uma descarga elétrica quando um raio atingiu a casa que ele morava. De acordo com informações da Defesa Civil, no momento do acidente a criança apertou o botão para acender a luz do quarto.