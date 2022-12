João Pinheiro teve mais de 300 mil raios em 2022, liderando ranking em MG

Minas Gerais registrou 3,5 milhões de raios em 2021 (foto: Rerpdução/Píxabay) A cidade de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais, registrou mais de 300 mil raios em 2022, sendo o município mineiro com o maior número de incidências no ano, informou o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Paracatu, também no Noroeste, e Uberaba, no triângulo Mineiro, também registraram um alto número de raios, com 200 mil e 180 mil, respectivamente.

Esse fenômeno natural é comum durante o verão. Se acordo com Inpe, neste período de chuvas, é comum que ocorram descargas elétricas que, além de danificarem aparelhos eletrônicos ligados às tomadas, também podem causar acidentes com as pessoas.



Ainda segundo o instituto, o Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Minas Gerais figura entre os estados com maior número de ocorrências, perdendo apenas para o Amazonas e o Pará.

Em Minas, mais de 3,5 milhões de raios foram registrados em 2021, informou o instituto. Os especialistas recomendam cuidados neste período chuvoso.

De acordo com o Centro de Meteorologia da Cemig, as regiões do estado mais atingidas – como Sul de Minas, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte – estão sob o efeito de fenômenos meteorológicos como frentes frias e linhas de instabilidades.