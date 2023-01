Gustavo Mendes: polícia identifica agressor do humorista

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou informações a respeito da investigação sobre a agressão sofrida pelo humorista Gustavo Mendes, de 33 anos, na última semana, no Bairro São Mateus, na Região Centro-Sul de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. De acordo com o delegado Daniel Buchmuller, a PC identificou o homem que agrediu o humorista com pedradas.

Segundo o delegado, o humorista se desentendeu com o agressor minutos antes de ser atacado com pedradas.

“Logo após [o desentendimento], o agressor retornou ao local, houve uma nova discussão e o investigado, não satisfeito, pegou as pedras e acertou a cabeça do humorista, que iniciou uma perseguição, pois o homem fugiu do local”, explica o delegado ao acrescentar que, em seguida, o humorista se encontrou com uma mulher, que estava mais distante do local dos fatos. Ela estaria na companhia do suspeito, mas não participou da agressão”, relatou o delegado.

Gustavo pode ter cometido crime

De acordo com o delegado Daniel Buchmuller, caso fique comprovado no restante da investigação que Gustavo Mendes não sofreu uma tentativa de assalto, o humorista pode ser punido.

“Se for comprovado que a vítima mentiu dolosamente, alegando que teria sido assaltada, poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime, mas as apurações prosseguem”, explicou o delegado.

O próximo passo da investigação é encontrar o agressor, de 26 anos, para que ele possa ser interrogado. “É um conjunto de trabalho investigativo que é feito para chegar até uma conclusão”, finalizou.

Humorista comenta

Pelas redes sociais , o humorista se posicionou sobre a coletiva do delegado Daniel Buchmuller. Gustavo Mendes voltou a afirmar que sofreu uma tentativa de assalto.

“Do jeito que está, as pessoas podem usar isso de motivação para mais ódio e violência. Quem sofreu as agressões sou eu. Quem viu o vídeo vê o cara indo na minha direção colocando o dedo debaixo da blusa. Eu o espantei, o assustei. Botei uma banca para que não agisse dessa forma. E ele foi atrás de duas pedras para poder me atingir e me matar. Esse é o fato”, disse o ator.