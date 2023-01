Carnaval em BH: programação deste domingo (8/1) dos ensaios dos blocos

Neste sábado (7/1), o bloco "Tchanzinho Zona Norte'' iniciou os trabalhos na Casa Fúnebre, no bairro Saudade, na Região Leste (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Veja a programação dos ensaios abertos deste domingo (8/1)



Os ensaios abertos dos blocos de carnaval que já acontecem pelas ruas de Belo Horizonte anunciam a folia que, na capital mineira, tem eventos oficiais marcados entre 4 e 26 de fevereiro. Neste fim de semana, a festa está acontecendo em praças, parques e espaços culturais. Quem quiser pode se jogar na diversão e aproveitar para aprender músicas de cada bloco.Para 2023, são 479 blocos de rua cadastrados e 523 desfiles programados. A expectativa é de 5 milhões de foliões em BH no Carnaval - dentre eles, 205 mil turistas -, que na cidade também inclui palcos de desfiles de Escolas de Samba e Blocos Caricatos, abertura oficial com o Kandandu, encontro de blocos afros, e eleição da Corte Momesca.A projeção da Prefeitura é de uma movimentação econômica de R$ 623 milhões, com a geração de 9,2 mil empregos diretos e indiretos.- Esquina: 10h - Casa Fúnebre, bairro Saudade. Entrada gratuita- Bruta Flor: 10h - Autêntica, bairro Santa Efigênia. Entrada gratuita- Vou Ali e Volto Já: 11h - Choperia Atena, bairro Dom Bosco. Entrada gratuita- Lua de Crixtal: 12h - Autêntica, bairro Santa Efigênia. Entrada gratuita- Funk You, Batuque Coletivo e Baianas Ozadas: 13h - Galpão 54, bairro Lagoinha. Entrada: R$ 10- Us Beethoven, Cefet com Banana e Sexta, ninguém sabe: 13h - Distrital, bairro Cruzeiro. Entrada: R$ 10- Asa de Banana: 14h - Jângal, bairro Cruzeiro. Entrada: R$ 50- Chega o Rei: 14h - Praça do Chuí, bairro João Pinheiro. Entrada gratuita- Angola Janga: 14h - Casa Fúnebre, bairro Saudade. Entrada gratuita- Bethânia Custosa: 15h - Parque Jacques Cousteau, bairro Betânia. Entrada gratuita- Abre que eu Tô Passanu: 15h - Rua do Bonfim, 269, bairro Bonfim. Entrada gratuita