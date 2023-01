Família pede ajuda para recuperação de menino que se afogou em Igarapé

Para conseguir voltar para casa, Heitor precisa de equipamentos de mobilidade específicos (foto: Arquivo Pessoal / Divulgação)

A família de Heitor Amorim, de 4 anos, que se afogou na piscina de uma pousada em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 12 de dezembro de 2022, pede ajuda para que o menino deixe o hospital e dê sequência à recuperação em casa. As doações podem ser feitas via transferência pix ou pelo site Vakinha.com.Heitor ficou cerca de 10 minutos submerso na água antes de a mãe e a avó conseguirem retirá-lo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento da cidade em estado cianótico. A condição ocorre quando a pele fica com coloração azulada ou arroxeada, comum em casos de privação de oxigênio por longos minutos.Thaísa Amorim, mãe de Heitor, contou que a criança está internada em um hospital particular de Betim, na Grande BH, mas os médicos já autorizaram que ele volte para casa. “O Heitor está saudável. Todos os exames estão ótimos. Só que devido ao tempo que ele ficou sem atendimento, ele sofreu um trauma cerebral muito grave. Agora ele está começando a responder, mas ainda está acamado, só abre o olho e mexe os dedos”.Para conseguir voltar para casa, Heitor precisa de equipamentos de mobilidade específicos, como uma cadeira de rodas para banho que possui um encosto para a cabeça. Além disso, por se alimentar por meio de sonda, os alimentos permitidos são especiais. A meta da família é conseguir arrecadar R$ 15 mil. Até agora, mais de R$ 7,8 mil foram doados. Quem puder ajudar o link está disponível neste site No dia do acidente, Thaísa e a mãe levaram Heitor a um centro de saúde a três quarteirões do lugar onde estavam. Porém, a criança não recebeu nenhum tipo de atendimento no local. De acordo com ela, os médicos nem sequer orientaram manobras que poderiam ajudar o menino.“Ele ficou na água entre sete e dez minutos, mas na tentativa para o socorro acabou que ele ficou 30 minutos sem nenhum atendimento. No posto de saúde tinha equipe, tinha médico, mas eles nem pegaram ele, só disseram que era pra levar na UPA. Mas também não tinha ambulância, então um senhor, que era um anjo, pegou a gente e levou”, relembra.Heitor completou 4 anos em 4 de dezembro de 2022. Ao Estado de Minas, a mãe do garotinho o descreveu como "muito inteligente" e “apaixonado por números”. Ela conta que, apesar da pouca idade, a criança já sabe ler, escrever e falar números com até quatro casas decimais.“Quando a gente saía na rua, ele ia lendo os números das casas e me pedia para repetir. Ele estava se destacando muito na escolinha, principalmente por já saber ler e escrever”.