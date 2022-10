Jovem de MG pede doações para tratamento contra leucemia de R$ 500 mil

(foto: Reprodução/Instagram)

A jovem Luana Ventura Oliveira está lutando pela vida. Tudo ia bem na família, que estava prestes a ganhar um novo membro, o pequeno José Yuri. Até que, em abril, a jovem foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda (LLA), ainda grávida.Os primeiros sinais da doença começaram mesmo durante a gestação, com fortes dores. Luana foi internada em CTI em Diamantina, com plaquetas baixas, e teve alta depois de 22 dias. Não demorou para que os sintomas retornassem mais intensos, quando ela foi levada ao Hospital das Clínicas da UFMG (HC/UFMG), em Belo Horizonte, onde foi constatado o câncer, já em estado grave.Luana começou a quimioterapia imediatamente. Ela chegou a ficar em estado de saúde gravíssimo, mas para alívio de todos, em dado momento a doença entrou em remissão. Como o irmão estava apto para a realização do transplante de medula óssea, o procedimento seria realizado no próximo dia 17 de outubro.O quadro teve nova reviravolta em julho. Com 26 semanas de gravidez, a bolsa de Luana se rompeu e ela apresentou um quadro de pré-eclâmpsia. Em função disso, José Yuri veio ao mundo em 11 de julho, pesando 600 gramas. O bebê segue internado na unidade neonatal do HC/UFMG.No fim de setembro, novos exames apontaram a recidiva da leucemia, e agora Luana precisa de um remédio específico. O tratamento completo, que chega a custar R$ 500 mil, não é oferecido pelo hospital e nem pelo Sistema Único de Saúde (SUS)."Ao repetir o exame (mielograma) de rotina a doença está voltando antes que o transplante viesse acontecer. Agora as quimioterapias não são mais tão eficazes e preciso urgente de um medicamento caríssimo que o hospital e nem o SUS não fornecem", escreveu a jovem em publicação no Instagram. A família começou uma campanha para receber doações a fim de custear o tratamento com a medicação Blinatumomabe."Não temos condições nenhuma de arcar com esse valor. Venho por meio dessa publicação pedir ajuda de vocês. Quem puder estar doando qualquer quantia para arrecadar esse valor e compartilhando para que atinja mais pessoas, pois estamos correndo contra o tempo e a doença não espera", escreveu Luana em post no Instagram.Para quem estiver disposto a contribuir, a família divulga a chave PIX (38999758205), a conta no Banco Bradesco (agência 1132 - conta-corrente 669-6), além do endereço eletrônico da vaquinha virtual ( acesse aqui ).