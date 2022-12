Homem será deportado para cumprir pena no Brasil (foto: Pixabay / Reprodução)

Um homem condenado por homicídio qualificado consumado em 2016, na cidade de Açucena, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi preso nesta sexta-feira (30/12), nos Estados Unidos. Ele será deportado para cumprir sua pena no Brasil.