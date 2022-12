Frentista cultiva hortaliças em posto e distribui produtos a necessitados

Hortaliças plantas pelo frentista Eleir (foto: Arquivo Pessoal) Imagine o cultivo de hortaliças dentro de um posto de gasolina? Em Conselheiro Lafaiete, cidade localizada na Região do Campo das Vertentes de Minas, Eleir José Narcizo transformou um pequeno espaço, no lugar em que trabalha como frentista, em uma horta de “encher os olhos”.



“Eu planto as hortaliças e verduras da época, agora tem alface, beterraba, almeirão, jiló”, conta.



E o trabalho no posto como fica? Ele garante que nunca atrapalhou e se propôs a chegar duas horas mais cedo para fazer o serviço com as hortaliças e cuidar da horta no horário do almoço.



Ele transformou um pequeno espaço em uma plantação de hortaliças no posto de combustíveis (foto: Arquivo Pessoal)



Horta a outros locais



Nos fins de semana ou quando arruma um tempinho, Eleir faz bicos como garçom e vende artesanato que ele mesmo produz para complementar a renda.



Além disso, ele alimenta o desejo de expandir a horta para outros locais da cidade, como forma de ensinar àqueles que desejam cultivar hortaliças em pequenos espaços e ainda matar a fome de quem precisa.



“Já conversei com o encarregado do cuidado da Praça da Bandeira, tenho vontade levar minhas hortaliças para lá, estou aguardando a resposta” afirma Elenir.