Mesmo com operação especial, BH tem trânsito caótico nesta quarta-feira

Reportagem do Estado de Minas flagrou o trânsito em situação caótica no Centro após um ônibus coletivo apresentar defeito na avenida Augusto de Lima (foto: Rafael Rocha/EM/D.A press) Centro lotado, congestionamento e filas de veículos marcam esta quarta-feira (21/12) em Belo Horizonte, mesmo com uma operação especial de trânsito iniciada nesta semana de forma conjunta entre a BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar para tentar mitigar os efeitos do alto fluxo de pessoas e veículos em decorrência das compras de fim de ano.

17h29 Trânsito intenso na Av. dos Andradas entre o Parque Municipal e a Praça da Estação, em direção ao Túnel da Lagoinha e no Viaduto Leste, em direção ao centro. pic.twitter.com/zbC8m1I6eO %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 21, 2022



Autoescola é investigada por envolvimento em furtos e golpes a fazendeiros Câmeras de monitoramento da BHTrans, às 17h30, mostram um fluxo intenso de veículos na Avenida dos Andradas, entre o Parque Municipal e a Praça da Estação. O mesmo cenário é registrado no Viaduto Leste, em direção ao Centro.





Na avenida Cristiano Machado, o trânsito também está congestionado, conforme registrado às 17h. O ponto crítico, conforme a BHTrans, acontece entre as avenidas Bernardo de Vasconcelos e Sebastião de Brito, no sentido centro/bairro.

Mais cedo, às 16h, ainda na Cristiano Machado, uma fila de veículos se formou entre o Anel Rodoviário e a avenida Waldomiro Lobo, também no sentido centro/bairro.

Operação para tentar mitigar congestionamentos

A operação especial de trânsito a cargo da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar acontece até 2 de janeiro nas nove regionais da capital. Nesse sentido, conforme a Prefeitura de Belo Horizonte, serão priorizados os centros comerciais com maior demanda de pedestres e veículos.

“Além dos agentes e das rotas de monitoramento da cidade, as câmeras do Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) também auxiliam na operação do trânsito em tempo real, em trechos estratégicos do sistema viário da cidade”, explica o Executivo municipal.

Na parte Centro-Sul estão sendo intensificadas ações nas proximidades do BH Shopping. Nas regiões do Barreiro e Oeste, as prioridades são o centro comercial, a região central e o Via Shopping.

Nas regiões Noroeste e Pampulha é intensificada a vigilância no entorno dos shoppings Del Rey, Pampulha Mall e Via Brasil Pampulha, além das avenidas Antônio Carlos, Pedro II, Carlos Luz, Portugal e Abílio Machado.

Já na região Nordeste, a atuação será nas áreas dos bairros Cidade Nova e São Paulo. Os entornos da avenida Cristiano Machado e do Minas Shopping também estão no rol de localidades que são alvos da operação. Confira aqui todos os pontos que estão sendo monitorados.