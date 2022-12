PRF reforça policiamento nas estradas a partir desta quinta-feira

Ações de fiscalização da PRF devem seguir até o próximo domingo (25) (foto: Foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai dar início à Operação Natal 2022, às 0h desta quinta-feira (22). A iniciativa tem o objetivo de manter a segurança nas estradas brasileiras e também evitar acidentes, buscando a preservação da vida das pessoas que trafegam.As atividades de monitoramento seguem até às 23h59 do próximo domingo (25) e são um desdobramento da Operação Rodovida, que se estende até o fim do Carnaval em 2023.Ainda de acordo com a instituição, as principais ações previstas para evitar e prevenir acidentes são:- enfrentamento da embriaguez ao volante;- controle da velocidade;- fiscalização de ultrapassagens proibidas,:

- uso do cinto de segurança e/ou dispositivo de retenção para crianças (cadeirinhas ou assentos elevados):

- e uso do celular ao dirigir.



Em Minas, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que ainda está finalizando os detalhes da operação no estado e que deve divulgar o esquema de fiscalização nas rodovias nesta quinta-feira (22).