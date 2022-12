CBTU alega ter prejuízo de R$ 2 milhões por causa da greve dos metroviários

Metroviários realizam greve total, e estações de metrô não devem funcionar até quinta-feira, data que está prevista a realização do leilão da CBTU (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG), responsável pelo funcionamento do metrô de Belo Horizonte, afirmou que a paralisação realizada pelos metroviários gerou até esta terça-feira (20/12) um prejuízo de, ao menos, R$ 2 milhões.Foi realizada uma reunião para tentar acordar uma escala mínima de funcionamento do transporte. Contudo, segundo a CBTU, a proposta foi negada pelos grevistas, que afirmaram que vão seguir assim até o quinta-feira (22/12), quando está previsto o leilão que pode passar a Companhia para a iniciativa privada. Funcionários se comprometeram a retornar as atividades se o leilão for suspenso.

Em nota, a CBTU considera a greve irresponsável por afetar cerca de 100 mil pessoas de toda Região Metropolitana de Belo Horizonte.O prejuízo não contabiliza o período pré-natalino, no qual estava programada uma extensão do horário de funcionamento do transporte na capital, auxiliando no fluxo do público aos shoppings Eldorado, Santa Efigênia, Minas Shopping e Vilarinho.