Dentista é preso em Montes Claros suspeito de estupro

De acordo com a polícia, uma estagiária do odontólogo também o denunciou 'por estupro' (foto: Pixabay/Reprodução) A Policia Civil de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, informou que realizou nesta terça-feira (20/12) a prisão preventiva de um dentista, de 47 anos, denunciado pelo estupro de pacientes.

Segundo a delegada Karine Maia Costa, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Montes Claros, até o momento foram identificadas três vítimas.

A reportagem não conseguiu contato com o dentista nem com o seu advogado de defesa. A Polícia Civil declarou, ainda, que a prisão ocorreu no consultório do suspeito.

Segundo a corporação, ele é reincidente e foi detido em maio de 2021 pela suspeita do crime de importunação sexual contra uma paciente de 15 anos. Na ocasião, ao ser ouvido na delegacia, ele negou o crime.

Conforme informações divulgadas pela delegada Karine Maia, no decorrer das investigações surgiu uma outra vítima, que alegou ter sofrido abuso sexual por parte do dentista. No dia 25 de outubro passado, revelou a delegada, uma estagiária do odontólogo também o denunciou “por estupro”.

A responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Montes Claros vai conceder uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (21/12) para fornecer mais informações sobre o caso.