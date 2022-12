Rodoviária de BH prevê aumento no número de passageiros no fim do ano

Número de passageiros ainda é menor do que em 2019, quando setor não era impactado pela COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.) Faltando quatro dias para o Natal e outros 11 para o final de 2022, o número de pessoas saindo e chegando em Belo Horizonte em razão das festas de fim de ano deve aumentar consideravelmente. O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip) espera um fluxo de aproximadamente 540 mil pessoas entre esta terça-feira (20/12) e o dia 2 de janeiro.









Por outro lado, mesmo com o grande fluxo de passageiros, o aumento é menor em relação ao período em 2019, quando foi registrado mais de 611 mil pessoas. “Mesmo com uma maior procura, em função da alto dos preços nas passagens de avião, e com um registro menor de casos de COVID-19, ainda sentimos um aumento menor”, comenta.





A diretora ainda explica que, por questões financeiras, os usuários da rodoviária estão buscando alternativas, como viajar de carro, ou até deixando de viajar.

Entre os destinos mais procurados para fora do estado estão Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Brasília. Já para dentro de Minas, as principais cidades são Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares e Itabira.