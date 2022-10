Taxa de embarque na rodoviária de BH sobe 6%

Embarque no terminal rodoviário terá taxas mais caras a partir de novembro (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

A taxa de embarque para passageiros da rodoviária de Belo Horizonte sofrerá um aumento de 6%, passando de R$5,70 para R$6,05. O reajuste, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, começa a valer a partir do dia 6 de novembro.A tarifa é paga junto com a passagem que os clientes adquirem em guichês ou pela internet.O reajuste foi anunciado logo após a concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip) à iniciativa privada. O contrato foi assinado em julho com o Consórcio Terminais BH.O último reajuste da taxa interestadual foi realizado em março de 2020. Na época, a tarifa ficou 46% mais cara, o que revoltou os passageiros.A reportagem questionou o motivo do aumento à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) e aguarda retorno.