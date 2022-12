Governo de Minas reforça importância da vacinação para festas de fim de ano

Boletim epidemiológico desta segunda-feira (12/12) confirmou 370 novos casos e 25 óbitos nas últimas 24 horas em Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) quer reforçar a importância da vacinação para o período de festas de fim de ano, pedindo para que as pessoas completem o esquema contra a COVID-19. Na quarta-feira (7/12), véspera do feriado municipal de Imaculada Conceição em Belo Horizonte, o estado registrou 6.084 casos da doença e 24 óbitos.









O boletim epidemiológico da SES-MG desta segunda-feira (12/12) confirmou 370 novos casos e 25 óbitos nas últimas 24 horas. Segundo dados do Vacinômetro, 43,9% do público alvo tomou a quarta dose da vacina contra COVID-19, e pelo menos 64% tomou a terceira dose.





A secretaria tem insistido com o Ministério da Saúde, junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), para ampliar a vacinação de crianças em Minas e disse que a questão foi levada para a equipe de transição do governo Lula.

Sazonalidade

Além do coronavírus, a população vai conviver com outras doenças de forma mais intensa no início de 2023, como a gripe e a bronquiolite, segundo a SES-MG. Isso aumenta a necessidade de ter o cartão de vacinação em dia.

Baccheretti disse que já era esperada uma alta nos casos de COVID, devido à nova subvariante, mas, com a sazonalidade, é crucial estar protegido.





"Não podemos chegar ao período de sazonalidade, que já está batendo à porta, sem ter protegido melhor especialmente as crianças e os idosos com comorbidades. Os casos de COVID estão aumentando, era esperado, é uma nova subvariante, mas temos que lembrar que em fevereiro e março começam a juntar também várias doenças sazonais", salientou.

Doenças já erradicadas

Minas, assim como o Brasil no geral, corre o risco de que doenças já erradicadas, como o sarampo, poliomielite e meningite, voltem a assolar a população. O Secretário apela para que pais e avós levem as crianças para vacinar contra essas doenças.





"A caderneta de vacinação provavelmente deve ter alguma coisa em atraso. Temos vacina contra a poliomielite, meningite, a tríplice viral e a tríplice bacteriana. Temos que estar preparados e a melhor prevenção é a vacina. Vá ao posto garantir essa proteção para que essas doenças não voltem nunca mais", completou.