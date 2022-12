Bombeiros têm dificuldades para resgatar corpo em ribanceira

Local onde corpo foi avistado no Riacho das Pedras é de difícil acesso (foto: Redes sociais)

O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu resgatar o corpo de um homem que foi encontrado numa ribanceira na Rua Rio Cuiabá, em frente ao número 947, no Riacho das Pedras, em Contagem. Os trabalhos tiveram início às 14h deste sábado (17/12), no entanto, os bombeiros ainda não conseguiram acessar o local. Com o cair da noite os trabalhos podem ser suspensos e reiniciados no domingo (18/12) de manhã.

A história chega a ser comovente. O encontro do corpo foi feito por um pai que procura pelo filho desaparecido desde o último dia 2. O homem, ao passar pelo local, avistou um tecido que se parece com a roupa que era usada pelo filho.

Como o local é de difícil acesso, ele chegou a tentar descer, mas não conseguiu por ser um local muito íngreme e haver muita lama. Ele, então, ligou para o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros alertam, no entanto, que somente depois da retirada do cadáver é que poderão identificar se é realmente a pessoa desaparecida ou outra.