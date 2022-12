Idoso morre engasgado com um pedaço de carne em Lavras

Idoso morre engasgado em Lavras (foto: Pixabay/Divulgação) Um idoso morreu engasgado com um pedaço de carne em um bar, localizado em Lavras, no Sul de Minas. O caso aconteceu nessa sexta-feira (16/12). A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu.

José Roberto de Carvalho, de 65 anos, era advogado aposentado e estaria hospedado em um hotel da cidade. Tudo aconteceu na hora do almoço.

“Foi uma confusão. O pessoal tentou ajudar, chamaram o resgate, mas não teve jeito”, disse um comerciante vizinho, que prefere não se identificar.

“Após alguns minutos de manobra, foi decretado óbito do paciente ainda no local, ficando a cargo da equipe do samu tomar as providencias”, informaram os bombeiros.

Segundo amigos da vítima, o idoso era solteiro. O corpo dele foi enterrado em Perdões.

Casos frequentes

No mês passado, uma mulher se engasgou com um pedaço de torresmo, em Alpinópolis, também no Sul de Minas.

As imagens repercutiram nas redes sociais. A vítima estava com a família preparando o almoço, quando decidiu comer um torresmo.

Foi um momento de muito desespero. As imagens do circuito de monitoramento da casa mostram com detalhes o caso. A vítima foi salva pelo irmão.