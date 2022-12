Greve: estagiários do Museu de História Natural da UFMG cruzam os braços

Recurso para o pagamento das bolsas já está disponível e deve acontecer até segunda-feira (19/12) (foto: Lucas Braga/UFMG/Divulgação)



Os estagiários bolsistas do Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) iniciaram um movimento grevista nessa quinta-feira (15/12). O grupo composto por 21 estudantes reivindica o pagamento das bolsas de R$ 400 por parte da Pró-Reitoria de Extensão (Proex).





O atraso nos repasses se dá or conta da suspensão dos pagamentos do Ministério da Educação (MEC) pelo governo Jair Bolsonaro (PL), no início de dezembro. A medida afetou diversas unidades da pasta, principalmente a rede federal de ensino superior.









Nessa quinta-feira (15/12) o museu retomou as visitas ao Presépio do Pipiripau , uma das principais atrações do espaço, tombado como patrimônio cultural. Os bolsistas educadores, que atuam no setor educacional, possuem uma atuação direta com as visitas ao presépio e não marcaram presença na reinauguração.

Represálias e orientações

Por não trabalharem em regime de CLT, Kaito relata que existe um receio de represálias como a perda da bolsa, mas a situação dos cortes é insustentável. “Quando nos reunimos uma bolsista até falou em salário, mas a diretora corrigiu para ‘bolsa’ e que não trabalhamos em CLT. Então a gente tem esse receio do desligamento do museu”, comentou.





Por outro lado, os bolsistas entendem que essa mobilização é importante para garantir o mínimo dos seus direitos e esperam uma reunião com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) para conversarem sobre a situação.

Recursos foram liberados

A UFMG informou na tarde desta sexta-feira (16/12) que as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) tiveram os recursos financeiros liberados para o pagamento de bolsas e contratos de serviços terceirizados que estavam atrasados. No entanto, a situação orçamentária ainda é delicada.





“É uma notícia que alivia, mas a situação está longe de ser resolvida. Vivemos dias de grande aflição com bolsistas e profissionais terceirizados sem receber seu pagamento o que nos obrigou, por exemplo, a subsidiar a alimentação de estudantes de pós-graduação da Capes e de bolsistas dos nossos programas de graduação e extensão”, diz a reitora Sandra Goulart em nota.





Em comunicado enviado aos bolsistas, o Proex destacou que após as articulações e negociações da reitoria, o recurso foi liberado e já foi executada a ordem de pagamento das bolsas de extensão, referentes ao mês de novembro.





Até segunda-feira (19/12) o valor já estará disponível aos bolsistas. Com o pagamento realizado, os estudantes que atuam no MHNJB irão retomar seus postos de trabalho.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira