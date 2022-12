Acidente entre carreta e moto mata duas pessoas na BR-116

Local foi sinalizado pelo Corpo de Bombeiros para evitar outros acidentes (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Duas pessoas morreram em uma batida frontal entre caminhão e moto na noite dessa quarta-feira (14/12), na BR-116, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão já estava fora do veículo quando os militares chegaram ao local da batida. Ele estava consciente e orientado, com escoriações na perna e se queixava de dor na lombar.

Ele foi levado para o hospital em Frei Inocêncio e, pouco depois, transferido para Governador Valadares. Além do motorista, a mulher dele e o filho do casal estavam no caminhão no momento da batida. Eles também foram socorridos e encaminhados para o hospital.

O motociclista e a garupa foram encontrados caídos em um matagal às margens da rodovia. De acordo com os militares, eles morreram no local com polifraturas e esmagamento de crânio.



Com o impacto, a motocicleta ficou totalmente destruída. As vítimas fatais não foram identificadas.



Chovia muito no momento do acidente e os bombeiros fizeram a sinalização do trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil também compareceram ao local.